Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi mülki sınırları içerisinde yaşanan kazada H.Y. (70)'nin kullandığı plakasız sepetli motosiklet, dağ yolunda seyir halinde iken bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu devrildi. Kazada ayağı motosiklete sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Motosiklette bulunan ve hafif yaralanan sürücünün eşi C.Y'nin (67) durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti.
Sürücünün sıkışan ayağı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yerinden çıkartılırken 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da motosiklet kazası: Sürücü ve eşi yaralandı - Son Dakika
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