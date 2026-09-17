Malatya\'da motosiklet sürücüsü ön tekeri havaya kaldırıp tehlikeli yolculuk yaptı

Malatya'da motosiklet sürücüsü ön tekeri havaya kaldırıp tehlikeli yolculuk yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Elazığ karayolundaki Çevre Yolu'nda motosikletiyle seyreden sürücü, bir süre ön tekerini havaya kaldırarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'da motosikletinin ön tekerini havaya kaldırarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya- Elazığ karayolu üzerindeki Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, motosikletiyle seyreden sürücü bir süre sonra ön tekerini havaya kaldırarak yoluna devam etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra gözden kayboldu.
Tehlikeli yolculuk, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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