Malatya polisinin, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kilogramın üzerinde esrar, 2 bin 283 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İki hedef şahıs, yolcu otobüsü ve 2 ikamette yapılan aramalarda 7 kilogram 335 gram esrar, 2 kilo 644 gram toz esrar, 2 bin 283 adet sentetik ecza ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Narkotik Operasyonu: 10 KG Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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