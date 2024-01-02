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Malatya'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Malatya\'da Otobüs Kazası: 4 Ölü, 36 Yaralı
02.01.2024 - 12:50,
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, 06.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelem Y.K. yönetimindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse aynı yöne seyreden İ.A. idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kargo kamyonu çarptı. Kazada olay yerinde 4 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentte çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafiğin normale döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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