Malatya\'da Otobüs-Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da otobüs ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. yönetimindeki 44 H 0050 plakalı yolcu otobüsü ile E.G. idaresindeki 44 J 6062 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, E.G., Y.K., H.K., C.O. ve O.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilir yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA