Malatya'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı.

22.11.2024 19:51
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Çayırdüzü Ağıllar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan R.Ç. yönetimindeki 35 UKR 09 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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