Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Malatya\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

12.08.2024 11:28
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B. (24) idaresindeki 44 ACK 821 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen T. T. (39) 48 HV 498 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden T.T. (39) yaralanırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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