Malatya\'da otomobil şarampole devrildi, bir kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Songül İrice idaresindeki 06 DU 2062 plakalı otomobil sürücüsü 48.kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada Otomobilde bulunan sürücü Songül irice yaralandı . Yaralı Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA