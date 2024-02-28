Malatya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Malatya\'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Abdüllatif Utmanoğulları'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdüllatif Utmanoğulları idaresindeki 57 AAC 113 idaresindeki otomobil sürücüsü Çelikhan Kavşağı Güzelköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Abdüllatif Utmanoğulları ile yolcu olarak bulunan Nur Hasna, Yahya Hasna ve Mariya Hasna yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı - Son Dakika
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