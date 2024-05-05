Malatya\'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen R.K. (28) idaresindeki 02 ACS 487 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta yolcu olarak bulunan R.K. (35) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA