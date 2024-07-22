Malatya'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Malatya'da telefonla aradığı bir kişiye kendini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, elindeki altın ve paraları alarak kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 178 saatlik kamera görüntülerini izleyerek zanlının kimlik bilgilerini belirledi ve Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, mermiler, laptop ve dijital materyaller ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 17:11
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Malatya'da, telefonla aradıkları bir kişiye kendini polis ve savcı olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, izlenen 178 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı.

Malatya'da, telefonla aradıkları bir kişiye kendini polis ve savcı olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri izlenen 178 saatlik kamera görüntü sonrası kimlik bilgilerini belirledikleri zanlıyı Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı Z.K.'nın ikametinde arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca, 123 adet mermi, 2 adet laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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