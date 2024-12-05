Malatya\'da Psikolojik Tedavi Gören Kişi Kaçtı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kaçarak kendini eve kilitleyen şahıs polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozluk sokakta bulunan bir sitede ikamet eden Ö.A.K. (48) bir süredir psikolojik tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi'nden kaçarak ailesinin yanına geldi. Şahsın ikametteki bir odaya kendini kilitlemesi üzerine aile yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ö.A.K. ile iletişime geçen polis ekipleri şahsın kapıyı açması için uzun bir süre dil döktü. Ö.A.K. ekiplerinin tüm çabalarına rağmen dışarı çıkmayınca kapıyı kırarak daireye giren ekipler şahsı gözaltına aldı. Şahıs daha sonra bölgede hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MALATYA