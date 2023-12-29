Malatya'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte alkol operasyonunda 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirilirken, 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan H.E., B.K. ve U.D. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM'den yasal işlem yapıldığı bildirildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Sahte Alkol Operasyonu: 4 Ton 800 Litre El Yapımı Boğma Rakı ve Şarap Ele Geçirildi - Son Dakika