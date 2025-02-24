Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da husumetlilerin silahlı bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.
Olay, 21.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan husumetliler R.T.,M.Y.G. ile Z.Ş., D.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.T. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, M.Y.G. pompalı tüfekle hava 1 el ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet pompalı tüfek ele geçirirken, olaya karıştıkları değerlendirilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Silahlı Kavgada 1 Yaralı - Son Dakika
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