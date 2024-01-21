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Malatya'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga sonucunda bir kişi silahla karın bölgesinden, diğer kişi ise bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya\'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
21.01.2024 - 00:43,
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Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada G.B., (22) silahla A.G.'yi karın bölgesinde A.G. ise G.B.'yi bacağında bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan A.G. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer yaralı ise Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği bölgede delil araştırması yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlen iki kişiyi ise ifadelerini alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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