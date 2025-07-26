Malatya\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ile Y.A. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.A. tabanca ile M.S.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.S. ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli Y.A. bölgeden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA