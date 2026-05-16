Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Şehit Metin Selçuk Sokak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde iki grup arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., S.Y.'yi bıçakla yaralarken, A.T.A. ise tüfekle havaya bir el ateş açtı. Yaralı S.Y., kendi aracıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alınırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Y.K. ile A.T.A.'nın gözaltına alındığı olayda hastane otoparkında yaralı şahsın aracında inceleme yapan ekipler, bir adet tüfek ele geçirirken olayla karıştığı değerlendirilen H.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA