Malatya\'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Malatya'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen 23 yaşlardaki Sinan Kaçar'a yaklaşan iki kişi peş peşe tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan genç bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınırken, zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildiği olayda Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA