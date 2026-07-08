Tekstil fabrikasının atık deposunda yangın

Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 5 araç ve 22 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaz İken, atık deposunda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MALATYA