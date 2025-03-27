Malatya'da Tır Arızası Trafiği Kilitledi - Son Dakika
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Malatya'da Tır Arızası Trafiği Kilitledi

Malatya\'da Tır Arızası Trafiği Kilitledi

Saman yüklü tırın şaftı kırılınca Malatya'da trafik durdu. Ekipler arızayı gideriyor.

27.03.2025 09:24
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Malatya'da, seyir halindeyken şaftı kırılan saman yüklü tır trafiği kilitledi.

Olay, sabah Malatya- Elazığ kara yolu Sancaktar Mezarlığı mevkisindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 72 DL 195 plakalı Mercedes marka tırın şaftı kırıldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekerken litrelerce yakıt yola aktı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken araçtaki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede trafik kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışması ise sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Tır Arızası Trafiği Kilitledi - Son Dakika

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