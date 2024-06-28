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Malatya'da trafiği felç eden kaza: 3 yaralı

Kazanın meydana geldiği saatlerde elektrik kesintileri nedeniyle trafik ışıklarının da çalışmadığı kentte trafik alt üst oldu

MALATYA - Malatya'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, ters dönen araçlardan biri kent trafiğini felç etti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 58 ADL 022 plakalı Ford marka otomobil ile aynı yöne seyreden 44 LE 825 plakalı araç çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri ters dönerek yol ortasında dururken, kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği saatlerde elektrik kesintileri nedeniyle trafik ışıklarının da çalışmadığı kentte trafik alt üst oldu. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda maddi hasarlı kazalarında yaşandığı olayda yol ortasındaki aracın çekici marifeti ile bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.