Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Erkenek Mahallesi D-850 kara yolu üzerinde Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halinde olan S.K. (24) idaresindeki 10 ALN 039 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail K.'nın (71) kullandığı 44 ES 577 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, traktör sürücüsü İsmail K. ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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