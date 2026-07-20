Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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