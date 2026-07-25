Malatya\'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Malatya'da iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Dilek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halindeki 44 AGM 916 plakalı hafif ticari araç ile 41 ALB 003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir kısmı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.