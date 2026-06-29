Malatya\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da sivil polis aracı ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan sivil polis aracı ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA