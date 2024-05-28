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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Barguzu Sosyal Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 44 S 1203 plakalı servis aracı ile aynı yöne ilerleyen F.A. yönetimindeki 44 S 0972 plakalı Isuzu marka araç ve M.Ö.'nün kullandığı 44 AR 345 plakalı Mercedes marka otomobil ışıklarda çarpıştı. Kazada H.İ. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA