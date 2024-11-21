Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3,520 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 zanlı tutuklandı.

21.11.2024 18:35
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 bin 520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir süre gerçekleşen fiziki takibin ardından 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 6 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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