Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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