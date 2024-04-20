Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda madde ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Malatya'da sokaklarda uyuşturucu madde satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde kentte uyuşturucu ile mücadelede sokak satıcılarına yönelik 2 işyeri, 3 ikamet ve 20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda ev ve işyerlerinde yapılan kapsamlı aramalarda 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs polisteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. - MALATYA
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Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
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