Malatya\'da polisin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Malatya'da polisinin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Youtube kanallarında canlı yayın yaparak yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığını tespit etti. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler hesabın yöneticisi olduğu belirlenen K.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulurken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya yurtdışı yasaklı adli kontrol uygulandı. - MALATYA