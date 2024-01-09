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Malatya'da polisin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da polisin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Malatya'da polis ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Youtube kanallarında canlı yayın yapılan yasa dışı bahis ve kumar oyunlarını tespit etti. Hesabın yöneticisi olduğu belirlenen K.K. gözaltına alınırken, zanlının ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Zanlı adliyeye sevk edilirken, yurtdışı yasaklı adli kontrol uygulandı.

Malatya\'da polisin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
09.01.2024 - 10:43,
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Malatya'da polisinin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Youtube kanallarında canlı yayın yaparak yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığını tespit etti. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler hesabın yöneticisi olduğu belirlenen K.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulurken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya yurtdışı yasaklı adli kontrol uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da polisin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da polisin yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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