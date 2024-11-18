Malatya'da Yıkım Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Yıkım Çalışmaları Hızlandı

Malatya\'da Yıkım Çalışmaları Hızlandı

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkımında sona yaklaşıldı.

18.11.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarında sona yaklaşıldı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım işlemleri için yargı ile ihale süreçleri beklenen yapılarda yıkım çalışmalarına hız verildi. Ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemlerinin bir kısmının yargı diğer bir kısmının ise ihale süreçleri nedeniyle bir süredir beklediğini aktaran Battalgazi Hacı Abdi Mahallesi Muhtar Özdemir mahallelerinde yıkım bekleyen 8 binanın kaldığını söyledi.

Yıkım işlemlerinin devam ettiği Hacı Abdi Mahallesi sakinleri ise zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek, yapılacak çalışmalarla mahallelerinin eskisinden daha güzel olacağına inandıklarını kaydetti.

Bölgedeki yıkımlardan sorumlu firma yetkilisi Ali Tolu ise artçı depremlerinin devam ettiğini belirterek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yıkımlara hız verdiklerini aktardı.

Kent genelinde ağır hasarlı binalardaki yıkımların sürdüğünü ifade eden Muhtar Özdemir de mahallelerinde 110 binanın yıkıldığını ağır hasarlı yaklaşık 140 binadan 132'sinde ise yıkım işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Muhtar Özdemir, geriye kalan yapılar için mahkeme kararın bekleneceğini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kahramanmaraş, malatya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Yıkım Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Yıkım Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.