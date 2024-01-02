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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, kazayla ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

02.01.2024 - 09:32,
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Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti.

Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde D300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kayseri'den Malatya'ya giden Y.K. kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait kamyon çarptı.

Kazada otobüs şoförü ile toplam 1'i ağır 36 kişi yaralanırken, Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti. - MALATYA

Malatya\'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
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