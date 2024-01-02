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Malatya'da yolcu otobüsü kazasında 36 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da yolcu otobüsü kazasında 36 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya\'da yolcu otobüsü kazasında 36 kişi yaralandı
02.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:13
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Malatya'da yaşanan yolcu otobüsü kazasında yaralanan 36 kişinin Malatya'daki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 4 kişi öldü, 36 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 4 yolcunun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsü kazasında 36 kişi yaralandı - Son Dakika
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