Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon

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Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe

MALATYA - Malatya polisinin, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kilogramın üzerinde esrar maddesi, 2 bin 283 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İki hedef şahıs, yolcu otobüsü ve 2 ikamette yapılan aramalarda 7 kilogram 335 gram esrar maddesi, 2 kilo 644 gram toz esrar maddesi, 2 bin 283 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.