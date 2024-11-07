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Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, il merkezine bağlı Ankara yolu Tedaş mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 44 ADN 688 plakalı otomobil, yoğun trafik nedeniyle bekleyen N.Ç.'nin yönetimindeki 63 ABL 053 plakalı araca çarptık sonra savrularak, B.G.'nin kullandığı 06 BG 969 plakalı araç ile N.A.'nın idaresindeki 27 HT 561 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada N.Ç. ile F.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.