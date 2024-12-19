Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

19.12.2024 19:37
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Malatya'da 5 aracın karıştığı kazada 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen A.K. idaresindeki 34 BA 2839 plakalı Hyundai marka minibüs, U.A.K'nin kullandığı 44 AGU 508 plakalı otomobil ve R.U. yönetimindeki 23 ACM 371 plakalı çekici ile çarpıştı. H.Z. idaresindeki 35 YIM 05 plakalı Fiat Tofaş marka araç ile B.B. yönetimindeki 44 ABM 032 plakalı Fiat marka otomobilin de karıştığı kazada, B.B. ile G.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis sağlık ekipleri yönlendirilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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