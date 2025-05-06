Malatya'daki Hakimbey Apartmanı Davasında Mütaala Süreci Başladı

Malatya'da 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Hakimbey Apartmanı davasında mahkeme, sanık avukatlarının itirazlarını reddetti, dosya esas hakkında mütalaa için savcılığa gönderildi. Yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 78 kişinin ölümüne neden olan Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davada dosya, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın yedinci duruşmasına, hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede önceki celsede gündeme gelen ve depremde yaşamını yitiren Gülen Öner'in 26 Ocak 2020 tarihli dilekçesiyle ilgili gelen yazıda 2020 Elazığ depremi sonrasında binada yapılan gözlemsel incelemede 'hasarsız' tespiti yapıldığı bildirildi. Sanık avukatlarından Ali Haydar Özer, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından Kasım 2024'te hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ederken depremde yakınlarını kaybeden Sevgi Yasan, Hakimbey Apartmanı'nın 2020 Sivrice depreminde ağır hasar aldığını öne sürerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ek bilirkişi raporu alınması yönündeki taleplerini reddederek, dosyayı esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler adalet talebini yineledi

Duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Yener, Hakimbey Apartmanı'nda ablası ve kardeşini kaybettiğini belirterek, "Bugün 7'inci duruşma görüldü. Çevre Şehircilik Müdürlüğü 22 aydır göndermediği evraklardan sadece 12'sini gönderdi. Ancak belgeler yine eksik ve muğlak. Gerçek belgeleri göndermiyorlar. Burada gördüğümüz ihmali olan görevliler kendilerini suçsuz ilan etmeye çalışıyor. Sanki ölenler suçlu, sorumlular haklı gibi davranıyorlar. Biz, ölümüne sebep olanların adalet önünde ceza almasını istiyoruz. Ülkede adalet olduğuna inanmak istiyoruz" dedi.

"Talebimiz, sorumluların hak ettikleri cezaları almaları"

Müşteki avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, sanık avukatlarının taleplerinin mahkemece reddedildiğini belirterek, "Bizim talebimiz, sorumluların hak ettikleri cezaları almaları. Bu karar, kamu vicdanını rahatlatacak emsal bir karar olmalı" diye konuştu.

"Bu dava emsal olmalı"

Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan ise açıklamasında, "Karşı taraf avukatları kendilerini haklı göstermek için bahaneler üretiyor. Mühendis, mimar, belediye herkes suçu birbirine atıyor. Ama binada 78 kişi öldü, kardeşimi, babaannemi kaybettim. Bu dava emsal olmalı. Belediye personeli, mimar, mühendis hepsi cezasını almalı. İnsanlar ülkede adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, sakalımı bile protesto için kesmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkes suçu birbirine atıyor"

Depremde kızını kaybeden Nilay Aydoğan'ın annesi Mediha Sevgi Aydoğan da gözyaşları içinde konuşarak, "Bugün kızımın doğum günüydü. Ümitle geldik, bir karar çıkar diye. Ama herkes suçu birbirine atıyor. Kızım gitti, konuşamıyorum, benim kızım gitti" diye konuştu.