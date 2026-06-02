Malatya\'daki Otobüs Kazasında Sürücüye 9 Yıl 6 Ay Hapis

Malatya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme otobüs şoförünü 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Kaza, 2 Ocak 2024 tarihinde Malatya-Kayseri kara yolunda Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Kuş yönetimindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bir süre sonra ise İbrahim Aydın idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon, devrilmiş halde bulunan otobüse çarptı. Meydana gelen kazada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Vildan Donat, Abuzer Ak, Gülizar Sarsılmaz ve Yüksel Oktay hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü Yaşar Kuş hakkında Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Aydın hakkında ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından kusursuz bulunduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Karar duruşması görüldü

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Yaşar Kuş'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, tutuksuz yargılanan sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. - MALATYA