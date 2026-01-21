Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı ve Meral İş Hanı davalarında karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı ve Meral İş Hanı davalarında karar

Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı ve Meral İş Hanı davalarında karar
21.01.2026 19:40  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremleri sonucunda yıkılan Velioğlu Apartmanı davasında proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay, Meral İş Hanı davasında ise müteahhide 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı davasında proje sorumlusuna 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İş Hanı'na ilişkin davada binanın müteahhidine 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde 6 Şubat depreminde yıkılan Velioğlu Apartmanı davası Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Binanın proje sorumlusu M.Y., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla katılan M.Y., hükümle birlikte gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Aynı davada yargılanan F.S. hakkında ise beraat kararı verildi.

Kavaklıbağ Mahallesi'nde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Meral İş Hanı davası ise Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, müteahhit M.S.A.'yı kusurlu bularak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Binanın yapım sürecinde imzası bulunan belediye personelleri İ.B. ve N.S. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, Malatya, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı ve Meral İş Hanı davalarında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:58:51. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Velioğlu Apartmanı ve Meral İş Hanı davalarında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.