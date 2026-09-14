Malatya-Kayseri karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Malatya-Kayseri karayolu Gürkaynak mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 14.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Gürkaynak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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