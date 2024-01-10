Malatya-Kayseri Karayolunda Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Malatya- Kayseri karayolunda yaşanan kazada, kontrolden çıkan bir otomobil, bariyer çalışması yapan karayolları aracına çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri Karayolu Darende ilçesi Kozluca mevkiinde meydana gelen lazada M.Y. (43), yönetimindeki 06 CRY 891 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonrası kontrolden çıkarak bariyer çalışması yapan 34 YC 3046 plakalı karayollarına ait araca çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle istinat duvarına da çarparak durabilen araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (61) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - MALATYA