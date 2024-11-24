Malatya-Kayseri Yolunda Araçlar Mahsur Kaldı

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Malatya- Kayseri karayolunda çok sayıda araç yolda kaldı

MALATYA - Malatya-Kayseri karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede çok sayıda araç ise yolda mahsur kaldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden olurken Malatya-Kayseri kara yolu trafiğe kapandı. Bölgede şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı.

"Yakıtlarımız bitmek üzere"

Malatya'da, Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Darende- Gürün ve Uzunyayla - Pınarbaşı güzergahında araçların geçişlerine izin verilmez iken ulaşıma kapatılan bölgede çok sayıda aracın yolda kaldığı öğrenildi. Araçlarında uzun bir süredir yolların açılmasını bekleyen sürücüler yakıtlarının da bitmek üzere olduğunu belirterek yardım istedi.

Karayolları ekiplerinin kapanan yolları açmak için başlatmış olduğu çalışmalar ise sürüyor.