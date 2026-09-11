Malatya Pütürge'de virajı alamayan tır devrildi, 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.30 sıralarında virajı alamayan tırın yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Pütürge yönüne ilerleyen tır virajı alamayarak yan yattı.
Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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