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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kışla Caddesi için yıkım kararına karşı - Son Dakika
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kışla Caddesi için yıkım kararına karşı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kışla Caddesi için verilen yıkım kararına karşı olduklarını belirtti. Başkan Sadıkoğlu, şehrin yeniden yapılanma sürecinde dönüşüme değil, zamansız ve plansız yıkıma karşı olduklarını vurgulayarak, yetkililerin esnafı ve insanları mağdur etmeden yeniden yapılaşma sürecini gerçekleştirmesini talep etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kışla Caddesi için yıkım kararına karşı
30.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 12:55
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Kışla Caddesi için verilen yıkım kararı konusunda esnaf ile istişarelerde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu "Dönüşüme değil, zamansız yıkıma karşıyız" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Kışla Caddesi esnafı ile bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu yıkım kararı hakkında konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat depremlerinin şehrimizde oluşturduğu yıkım sosyal yaşamdan, ekonomiye hayatın her alanında derin sorunlar meydana getirdi. Geride bıraktığımız 1 yılda maalesef yıkımlar tamamlanabilmiş değil. Binlerce esnafımız konteynırlardaki zor şartlarda ticaretini sürdürme gayretinde. Çarşı olarak adlandırabileceğimiz bir alanın kalmadığı şehrimizde Kışla Caddesi insanımızın ihtiyaçlarını giderip, geçmişi yad edebildiği sayılı yerlerden biri. Bölgedeki dönüşüm kapsamında, Caddedeki binalara yıkım kararı verilmiş. Elbette kentteki dönüşümü hem esnafımız hem de şehirde yaşayan vatandaşlarımızın hakları korunduğu müddetçe destekliyoruz. Ancak koca bir şantiyeye dönen Malatya'da, ayakta kalan kısıtlı alanlardan biri olan Kışla Caddesi'nin alelacele yıkılması makul bir yaklaşım olmayacaktır" dedi.

Şehrin yeniden yapılanma sürecinde sadece imarı değil, insanı da düşünmek gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Altını çizerek söylüyoruz, bizler dönüşüme değil, zamansız ve plansız yıkıma karşıyız. Kışla Caddesi'nde ağır hasarlı birkaç binanın yıkımı tamamlanmış ve kalan yapılar az hasarlı olarak rapor edilmiş. Bu nedenle yetkililerin yeniden yapılaşma sürecini esnafı ve insanımızı mağdur etmeden gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirip taleplerimizi ileteceğiz. Hala konteyner bekleyen esnaflarımız varken, henüz hiçbir kalıcı ticari alan inşa edilmemişken, buradaki dükkanların yıkılmasıyla mağduriyetler daha da artacaktır. Bununla birlikte, karamsar bir havanın hakim olduğu, böylesi buhran dönemlerde sadece imarı değil insanı da düşünmek gerekiyor. Işıkları sönmüş bu şehirde Kışla Caddesi'ni de derhal yıkarsanız Malatya şehir kimliğini iyice kaybedecektir. Yetkililerin, esnaf ve vatandaşın taleplerine kayıtsız kalmayıp, mağduriyet oluşturmayan bir dönüşüm planıyla yıkımların daha ileriki bir süreçte gerçekleştirileceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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