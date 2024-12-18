Malkara\'da Otomobil Motosiklete Çarptı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, Fiat Tofaş otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzeri Askeri Gazino önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Necmettin S. (20) idaresindeki motosiklet Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde bulvara çıkan 59 ADD 545 plakalı Tofaş otomobilin çarpması sonucu savruldu. Motosiklet sürücüsü Necmettin S. (20) ve arkasında yolcu olarak bulunan Dilara S. (19) yaralandı.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulanslarla ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılacak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ