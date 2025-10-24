Malkara\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Malkara- Hayrabolu yolu üzerindeki Şahin Mahallesi sapağında bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoranında gerçekleşti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, birkaç kişi restoranda oturan H.Y. ve Rıdvan Çolak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

BİLANÇO AĞIR

Kişilerin yanlarında getirdikleri silahla ateş açması sonucu Rıdvan Çolak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, H.Y. ağır yaralandı. H.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Rıdvan Çolak'ın, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.