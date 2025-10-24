Malkara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Malkara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malkara\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
24.10.2025 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malkara'daki bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, diğer kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Malkara- Hayrabolu yolu üzerindeki Şahin Mahallesi sapağında bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoranında gerçekleşti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, birkaç kişi restoranda oturan H.Y. ve Rıdvan Çolak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

BİLANÇO AĞIR

Kişilerin yanlarında getirdikleri silahla ateş açması sonucu Rıdvan Çolak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, H.Y. ağır yaralandı. H.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Rıdvan Çolak'ın, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Malkara, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malkara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
22:05
Süper Lig’de inanılmaz maç 7 gol, 3’ü iptal, bir de kırmızı kart
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 23:09:32. #7.11#
SON DAKİKA: Malkara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.