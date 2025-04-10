Malkara'da Tarihi Kıyafet Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malkara'da Tarihi Kıyafet Ele Geçirildi

Malkara\'da Tarihi Kıyafet Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma, tarihi kıyafet ele geçirirken iki kişi gözaltına alındı.

10.04.2025 19:39
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir kıyafet ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T. ve T.T. isimli şahısların ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların kullandığı araç durdurularak Kom Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Aramada, tarihi ve etnografik eser niteliği taşıdığı iddia edilen 1 adet kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Jandarma, 3-sayfa, Malkara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malkara'da Tarihi Kıyafet Ele Geçirildi - Son Dakika

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