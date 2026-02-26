Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA\'sına hemen müdahale ettiler
26.02.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç basını, Maliö'de gerçekleştirilen NATO stratejik tatbikatları sırasında Rusya'ya ait bir insansız hava aracının Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisine yaklaştığını ve İsveç ordusunun müdahale ederek İHA'yı elektronik harp yöntemleri ile uzaklaştırdığını öne sürdü.

İsveç basını, bölgede sürdürülen NATO stratejik tatbikatları sırasında İsveç'in Malmö limanında konuşlu Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisi çevresinde Rusya'ya ait insansız hava araçlarının tespit edildiğini öne sürdü.

NATO bünyesinde yürütülen stratejik tatbikat faaliyetleri ve çeşitli operasyonlar kapsamında İsveç'in Malmö limanında konuşlu bulunan Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi Charles de Gaulle yakınlarında dikkat çeken bir güvenlik sorunu yaşandığı iddia edildi.

RUS İHA'SI PANİK YARATTI

İsveç basınında yer alan bir habere göre, bölge açıklarında bulunan Rusya'ya ait bir savaş gemisinden havalanan insansız hava aracının (İHA) uçak gemisine yaklaştığı tespit edildi.

HEMEN KARŞILIK VERİLİRDİ

Durumun fark edilmesi üzerine İsveç Silahlı Kuvvetleri müdahale için harekete geçerek İHA'ya karşı elektronik harp yöntemlerine başvurdu.

İsveç ordusunun İHA'ya yönelik sinyal bozma müdahalesinin ardından İHA'nın kaybolduğu bildirildi. Ancak söz konusu aracın Rus gemisine geri dönüp dönmediği ya da denize düşüp düşmediği henüz netlik kazanmadı. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Charles de Gaulle, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Fransa, Rusya, İsveç, Malmö, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:51:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.