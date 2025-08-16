Maltepe'de Apartman Tahliyesi

Maltepe'de bulunan bir apartman, yan tarafta devam eden inşaat çalışmaları sırasında oluşan güvenlik riski nedeniyle tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, müteahhit firma yetkilileri durumun fark edilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşların güvenliği için tahliye kararı aldı. Tahliye edilen bina sakinleri, firma tarafından otele yerleştirildi.

Bina sakini yan taraftaki inşaatın kazı çalışmalarından dolayı evlerinin mühürlendiğini belirtti. Evi boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen bina sakini, inşaat firması tarafından otele yerleştirildiklerini ifade etti.

Öte yandan, riskin ortadan kaldırılması için çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü aktaran firma yetkilisi Kenan Özer ise bölgedeki toprak kaymasına müdahale ettiklerini, doldurma çalışmasının ardından vatandaşların tekrar evlerine yerleşeceğini belirtti. - İSTANBUL