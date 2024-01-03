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Maltepe'de bina yıkımı sırasında caddeye çöktü - Son Dakika
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Maltepe'de bina yıkımı sırasında caddeye çöktü

Maltepe'de bir bina kontrollü yıkımı sırasında cadde üzerine çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bazı araçlar maddi hasar gördü. Cadde, hafriyatın temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Maltepe\'de bina yıkımı sırasında caddeye çöktü
03.01.2024 - 23:15,
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Maltepe'de bina yıkım esnasında caddeye çöktü

İSTANBUL - Maltepe'de bir bina kontrollü yıkımı esnasında cadde üzerine çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bina yıkım esnasında caddeye doğru çöktü. Caddede bulunan park halindeki bazı araçlar, yola saçılan hafriyat sebebiyle maddi hasar aldı. Olayda şans eseri kimse yara almazken hafriyat sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Hafriyatın, yoldan temizlenmesinin ardından cadde trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
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Maltepe, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de bina yıkımı sırasında caddeye çöktü - Son Dakika


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